USA sehen israelische Bodenoffensive in Rafah weiter kritisch

Washington: Israel hat aus Sicht der USA noch immer keinen überzeugenden Plan zum Schutz der Zivilbevölkerung im Falle einer Bodenoffensive in Rafah vorgelegt. Man habe noch keinen glaubwürdigen und durchführbaren Plan für die Umsiedlung der Menschen gesehen, sagte der Sicherheitsberater von Präsident Biden. Israels Premier Netanjahu hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, trotz internationaler Kritik an dem Bodeneinsatz im Süden des Küstenstreifens festhalten zu wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2024 01:00 Uhr