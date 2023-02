USA schießen unbekanntes Flugobjekt über Alaska ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Union kritisiert mangelnde Bestellungen für die Bundeswehr

Berlin: Trotz des für die Bundeswehr geschaffenen sogenannten Sondervermögens ist dort bisher offenbar kaum neues Material angekommen. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Hahn, hat kritisiert, dass noch immer zu wenig für die Truppe bestellt worden sei. Es komme einfach nichts an, so Hahn in der Augsburger Allgemeinen. Auch die Rüstungsindustrie beklagt, dass kaum Bestellungen reinkommen. Derweil berichtet die Welt am Sonntag, dass Haushaltsexperten im Verteidigungsministerium davon ausgehen, dass vom Sondervermögen in Höhe von hundert Milliarden Euro schon jetzt nur noch 87 Milliarden für Beschaffungen übrig bleiben. Die Kredit-Zinsen müssen aus dem Sondervermögen finanziert werden. Und diese summierten sich absehbar auf 13 Milliarden.

