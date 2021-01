USA schicken Einreisende in Corona-Quarantäne

Nachrichtenarchiv - 21.01.2021 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat an seinem ersten vollen Tag im Amt eine Reihe von Erlassen unterzeichnet, mit denen er die Corona-Pandemie in den Griff bekommen will. Zu den Maßnahmen gehören etwa eine landesweite Impfkampagne sowie eine Maskenpflicht in vielen Verkehrsmitteln. Bereits gestern hatte Biden verordnet, dass auch in Regierungsgebäuden Masken getragen werden müssen. Nach AFP-Informationen müssen Einreisende in die USA zudem künftig in Quarantäne. Einzelheiten dazu sind noch nicht bekannt. Die neuen Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 folgen einer übergeordneten Strategie - ein solches, 200 Seiten dickes Dokument hat Biden nun auf der Internetseite des Weißen Hauses veröffentlicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.01.2021 21:45 Uhr