USA schicken Abrams-Panzer nach Deutschland

Ramstein: Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe haben die Verbündeten weitere Unterstützung versprochen. US-Verteidigungsminister Austin bekräftigte, man werde an der Seite der Ukraine stehen, so lange es nötig sei. Der russische Präsident Putin hat sich nach seinen Worten verkalkuliert: Die Verbündeten stünden eng zusammen. Die Nato habe sich durch den Beitritt Finnlands vergrößert. Zugleich kündigte Austin an, dass in den kommenden Wochen Abrams-Kampfpanzer nach Deutschland geschickt werden, um ukrainische Soldaten daran auszubilden. Der ranghöchste US-General Milley sieht die wichtigste Hilfe für die Ukraine nach wie vor in der Lieferung von Luftverteidigungssystemen: Damit könne das Land Infrastruktur, Bevölkerung und Truppen am besten schützen. Verteidigungsminister Pistorius kündigte an, dass Deutschland, Polen und die Ukraine gemeinsam ein Instandhaltungs-Werk errichten wollen, in dem Panzer schnell repariert werden können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2023 18:45 Uhr