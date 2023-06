USA rufen Russland und China zu atomarer Rüstungskontrolle auf

Meldungsarchiv - 02.06.2023 20:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Die USA haben Russland und China Gespräche über atomare Rüstungskontrolle angeboten. Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, Sullivan, sagte, man wolle nicht darauf warten, dass alle bilateralen Differenzen ausgeräumt seien. Vielmehr seien die USA bereit, jetzt mit Russland über die Nachfolge des 2026 auslaufenden Atomwaffen-Kontrollvertrags New Start zu sprechen. In der Frage der Rüstungskontrolle und des Umgangs mit nuklearen Risiken werde zudem China immer wichtiger. Dort finde derzeit eine der größten nuklearen Aufrüstungen in Friedenszeiten statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.06.2023 20:15 Uhr