USA rufen in Ramstein zu mehr Unterstützung für die Ukraine auf

Ramstein: Die USA haben die westlichen Verbündeten dazu aufgerufen, die Ukraine bei ihrem Kampf gegen Russland noch mehr zu unterstützen. Verteidigungsminister Austin sagte zum Auftakt der internationalen Ukraine-Konferenz auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein, jetzt sei die Zeit, die Militärhilfen zu verstärken. Die russischen Streitkräfte formierten sich gerade neu, rekrutierten weitere Soldaten und versuchten nachzurüsten. Austin verwies darauf, dass die USA der Ukraine bislang mit einer Summe von 26,7 Milliarden Dollar geholfen haben. Im Zentrum der Beratungen der 50 Staaten steht die Frage, ob nun erstmals Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine geliefert werden sollen. Derzeit äußert sich der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius. Er versicherte der Ukraine die weitere Unterstützung Deutschlands. Diese werde sich immer an dem Bedarf der Ukraine orientieren. Als nächstes kündigte Pistorius die Lieferung von 40 Marder-Schützenpanzern sowie unter anderem ein Abwehrraketensystem vom Typ Patriot an.

