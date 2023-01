USA rufen in Ramstein zu mehr Unterstützung für die Ukraine auf

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: bewölkt, teilweise schneit es

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt. In weiten Teilen Frankens nur noch vereinzelt, an den Alpen teils länger anhaltender Schneefall bei minus 3 bis plus 2 Grad. In der Nacht besonders in Alpennähe sowie im Südosten zeitweise Schnee. Tiefstwerte um minus 4 Grad. Die Aussichten bis Montag Morgen vor allem im Süden, Südosten und östlichen Mittelgebirgsraum - Schnee, am Sonntag dann überall zeitweise Schneefall. Am Montag weitgehend trocken. Tageshöchstwerte minus 3 bis plus 2 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2023 11:45 Uhr