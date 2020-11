USA rechnen Mitte Dezember mit ersten Corona-Impfungen

Nachrichtenarchiv - 22.11.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Erste Impfungen gegen das Coronavirus könnte es in den USA bereits am 12. Dezember geben. Diese Einschätzung äußerte der Chef des amerikanischen Impfprogramms, Slaoui. Die Arzneimittelbehörde FDA berät am 10. Dezember über eine Notfallzulassung für den Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. Nach dem erwarteten Ja der Behörde kann der Impfstoff dann nach Angaben von Slaoui innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert werden. Wann in Deutschland geimpft werden kann, ist unklar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2020 20:00 Uhr