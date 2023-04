USA prüfen mögliches Leak von Pentagondokumenten

Meldungsarchiv - 10.04.2023 20:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Nachdem geheime US-Berichte über den Krieg in der Ukraine in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, hat die Regierung in Kiew verärgert reagiert. Laut CNN wurde eine vorgesehene ukrainische Offensive wegen des Datenlecks neu geplant. Einige der Dokumente sollen nach Informationen der "New York Times" Details zur US-Unterstützung der Ukraine vor der erwarteten Gegenoffensive gegen Russland enthalten. Unklar ist weiterhin, wer das Geheimmaterial geleakt hat. Das US-Justizministerium und auch das Pentagon untersuchen den Vorfall. CNN berichtete, Regierungsmitarbeiter bestätigten, dass die Dokumente echt seien. Kiew hatte zuvor erklärt, die russischen Geheimdienste hätten die Unterlagen selbst erstellt und online gestellt. Moskau bestreitet, für die Verbreitung verantwortlich zu sein. Kremlsprecher Peskow nannte den Inhalt der Papiere - Zitat - "ziemlich interessant."

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2023 20:45 Uhr