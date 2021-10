USA planen offizielle Gespräche mit Taliban

Nachrichtenarchiv - 09.10.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA wollen erstmals seit ihrem Rückzug aus Afghanistan persönliche Gespräche mit den radikalislamischen Taliban führen. Dazu soll sich laut US-Außenministerium eine Delegation an diesem Wochenende mit hochrangigen Taliban-Vertretern in der katarischen Hauptstadt Doha treffen. Das bedeute jedoch nicht, dass die USA die Herrschaft der Islamisten in Afghanistan anerkennen würden, hieß es weiter aus Washington. Die letzten Nato-Truppen hatten das Land nach fast 20 Jahren im August verlassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.10.2021 05:00 Uhr