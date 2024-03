USA planen Hilfslieferungen aus der Luft für Gazastreifen

Washington: Die USA wollen die Zilvilbevölkerung im Gazastreifen mit Hilfslieferungen aus der Luft versorgen. Präsident Biden hat angekündigt, man werde sich dazu in den kommenden Tagen mit Jordanien und anderen Ländern zusammentun. Es müsse auch mehr Hilfe auf dem Landweg in den Gazastreifen gelangen, betonte Biden. Nach seinen Worten wollen die USA darauf bestehen, dass Israel mehr Lastwagen und mehr Wege zur Verfügung stellt. Bisher werfen schon Ägypten und Jordanien Hilfsgüter über dem Gazastreifen ab. Die Flüge sind mit Israel koordiniert. UN-Organisationen weisen aber darauf hin, dass die Mengen eher gering seien. Die US-Regierung mahnt seit Wochen die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen an und pocht auf eine Waffenruhe. Um eine solche zu erreichen, vermittelt Washington gemeinsam mit Ägypten und Katar zwischen der islamistischen Hamas und Israel.

