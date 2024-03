USA planen Hilfe aus der Luft für Menschen im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Die USA wollen die Menschen im Gazastreifen mit Hilfslieferungen aus der Luft versorgen. US-Präsident Biden kündigte an, man werde sich in den kommenden Tagen mit Jordanien und anderen Ländern zusammentun. Er werde zudem gegenüber der israelischen Regierung darauf bestehen, dass mehr Hilfskonvois in das Palästinensergebiet gelassen werden. Biden hofft nach eigenen Angaben weiterhin auf ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan am 10. März. Es sei aber noch nicht so weit. - Nach der Katastrophe bei einer Hilfslieferung im Gazastreifen hat ein Team der Vereinten Nationen Verletzte im Schifa-Krankenhaus besucht. Nach Angaben eines UN-Sprechers werden dort aktuell mehr als 200 Menschen behandelt, viele von ihnen mit Schusswunden. Nach palästinensischer Darstellung eröffneten israelische Soldaten das Feuer auf eine große Menschenmenge. Israel machte vor allem das Gedränge um den Hilfskonvoi für die vielen Toten verantwortlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2024 11:15 Uhr