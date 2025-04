USA nehmen Elektronikprodukte von Zollerhöhungen aus

Washington: US-Präsident Trump hat weitere Zusatzzölle zurückgenommen: Wie aus einem Dokument der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hervorgeht, entfallen auf Smartphones, Computer, Flachbildschirme und Halbleiter nun doch keine zusätzlichen Abgaben mehr. Das betreffe auch Importe aus China. Damit reagiert Trump offenbar auf Befürchtungen, Verbraucher in den USA müssten für solche Waren künftig deutlich mehr Geld bezahlen. In Deutschland hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband heute erst vor chinesischen Produkten gewarnt, die eigentlich für den US-Markt bestimmt waren. Sie entsprächen nicht den hohen EU-Produktstandards und könnten deshalb gefährlich sein, so die Leiterin des Brüsseler Verbands-Büros, Buschke, im Deutschlandfunk.

