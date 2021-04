USA müssen 15 Millionen Covid19-Impfdosen vernichten

Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: 15 Millionen Impfdosen des US-Unternehmens Johnson & Johnson müssen in den USA vernichtet werden. Wie das Unternehmen bestätigte, genügt eine Charge des Vakzins aus einer Produktionsstätte in Baltimore nicht den Qualitätsanforderungen. Dort waren die Inhaltsstoffe mit denen von Astrazeneca verwechselt worden, da in dem Werk beide Mittel parallel hergestellt werden. Die Panne betrifft nicht die bereits verimpften oder aktuell in Impfzentren lagernden Dosen, diese sind in den Niederlanden hergestellt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 06:00 Uhr