USA melden Winterextreme

Los Angeles: Teile der USA kämpfen nach wie vor mit starken Wetterextremen: Im Westen fegen Schneestürme und Blizzards über das Land. In Sierra Nevada werden bis heute Abend mehr als drei Meter Schnee erwartet. Eine der wichtigsten Autobahnen des Landes ist wegen Schnee und Eisglätte auf einer Länge von insgesamt etwa 160 Kilometern gesperrt. Zahlreiche Schulen sind geschlossen, etwa 10.000 Haushalte haben keinen Strom. In Texas fachen starke Winde hingegen weiter die Waldbrände an, die seit Tagen wüten. Das größte Feuer in der Region hat sich auf mehr als 4.000 Quadratkilometer ausgedehnt. Zwei Menschen kamen ums Leben. Hunderte Häuser und Anbauflächen wurden zerstört, Tausende Rinder getötet. Experten führen die Häufigkeit von Naturkatastrophen in den USA auch auf die Folgen des Klimawandels zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 13:00 Uhr