USA melden Rekord an Corona-Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA verzeichnen erneut einen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen. Nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität sind gestern mehr als 52.000 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Von der Pandemie sind insbesondere die südlichen Bundesstaaten wie Florida betroffen. Auch in Kalifornien und Texas bleibt die Lage angespannt. Unterdessen hat England seine Quarantäne-Vorschriften gelockert. Besucher aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien müssen ab dem 10. Juli bei ihrer Ankunft nicht mehr für zwei Wochen in Quarantäne. Das gilt aber nur für England, nicht für ganz Großbritannien. In Wales, Schottland und Nordirland sind weiter die bisherigen Vorschriften in Kraft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2020 13:00 Uhr