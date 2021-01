USA machen Weg frei für Amtsübergabe am 20. Januar

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump will sich nicht länger gegen eine Übergabe der Amtsgeschäfte am 20. Januar sperren. Obwohl er dem Wahlergebnis in jeder Hinsicht widerspreche, werde es eine geordnete Übergabe geben, kündigte Trump an. Zuvor hatte der US-Kongress den Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl bestätigt. Die Sitzung war gestern unterbrochen worden, nachdem Trump-Anhänger den Parlamentssitz gestürmt hatten. Politiker in aller Welt kritisierten dies als beispiellosen Angriff auf die US-Demokratie. Bundespräsident Steinmeier machte Trump direkt verantwortlich. Er sprach von einem bewaffneten Mob, aufgestachelt von einem amtierenden Präsidenten. Während der Attacke auf das Capitol sind Polizeiangaben zufolge vier Menschen gestorben. Eine Frau sei im Parlamentsgebäude angeschossen worden und wenig später ihren Verletzungen erlegen. Bei drei weiteren Todesfällen in der Umgebung des Capitols habe es sich um medizinische Notfälle gehandelt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.01.2021 16:45 Uhr