USA machen Rückzieher bei Zöllen auf Elektronikprodukte

Washington: Die USA erheben nun doch keine Sonderzölle auf Smartphones, Laptops, weitere elektronische Geräte, Festplatten und Speicherchips. Das hat die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP mitgeteilt und beruft sich auf ein Memorandum von US-Präsident Trump. Die Ausnahme gelte rückwirkend ab dem 5. April und zwar auch für chinesische Produkte. Eigentlich gelten für Einfuhren aus China in die USA Zusatz­zölle in Höhe von mittlerweile 145 Prozent. Das hätte unter anderem Produkte des US-Konzerns Apple viel teurer gemacht, weil er viel in China produzieren lässt. - In Deutschland hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband heute erst vor chinesischen Produkten gewarnt, die eigentlich für den US-Markt bestimmt waren. Sie entsprächen nicht den hohen EU-Produktstandards und könnten deshalb gefährlich sein, so die Leiterin des Brüsseler Verbands-Büros, Buschke, im Deutschlandfunk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 20:00 Uhr