USA lockern Auflagen für Einsatz von Waffen durch die Ukraine

Washington: Die Ukraine darf künftig in bestimmten Fällen russische Ziele auch mit Waffen aus den USA beschießen. Das sagte ein Vertreter der Regierung in Washington. Demnach hat Präsident Biden dies für den Fall erlaubt, dass es um die Verteidigung der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine geht. An der US-Vorgabe, wonach die Ukraine keine amerikanischen Langstreckenraketen und andere Munition für Offensiven innerhalb Russlands verwenden darf, habe sich nichts geändert. Auch hierzulande wird darüber diskutiert, ob es der Ukraine erlaubt werden sollte, westliche und damit auch deutsche Waffen auf Ziele in Russland zu richten. Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann und der SPD-Außenpolitiker Schmid haben sich in Zeitungsinterviews dafür ausgesprochen. Kanzler Scholz lehnt das ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 07:00 Uhr