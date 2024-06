USA liefern Ukraine zweites Patriot-System

Washington: Die USA werden der Ukraine für ihren Abwehrkampf gegen Russland in Kürze ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem liefern. Präsident Biden habe den Schritt genehmigt, berichten verschiedene Medien. Demnach ist das System in Polen stationiert und kann bereits in den nächsten Tagen an der ukrainischen Front eingesetzt werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte darum gebeten, um die Streitkräfte insbesondere in der nordöstlichen Region Charkiw im Kampf gegen die russischen Angriffe zu unterstützen. - Auch Deutschland hat der Ukraine bereits Patriot-Abwehrsysteme geliefert. Dafür bedankte sich Selenskyj gestern bei seinem Besuch in Berlin bei Kanzler Scholz. Diese Waffen hätten schon Tausende von Leben gerettet, so Selenskyj.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 10:00 Uhr