USA liefern Ukraine umstrittene Streumunition

07.07.2023 09:00 Uhr

Washington: Die USA wollen der Ukraine Streumunition liefern. Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer US-Medien sollen die Bomben der Ukraine bei ihrer Offensive gegen russische Truppen helfen, die sich in Schützengräben verschanzt haben. Die Raketen und Bomben explodieren in der Luft und setzen so zahlreiche kleinere Sprengsätze frei, die nicht alle sofort detonieren. Sie können noch lange nach dem Abwurf in die Luft gehen und sind so eine große Gefahr für die Zivilbevölkerung. Ein internationales Abkommen ächtet diese Waffen. Allerdings sind weder die USA, noch die Ukraine oder Russland und China dem Vertrag beigetreten. Der ukrainische Präsident Selenskyj hofft darauf, dass die NATO auf ihrem Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius nächste Woche seinem Land eine klare Einladung zum Bündnis-Beitritt auspricht. Das sagte er bei einem Treffen mit dem seinem tschechischen Kollegen Pavel in Prag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2023 09:00 Uhr