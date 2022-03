USA liefern für weitere 800 Millionen Dollar Militärgerät an die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 16.03.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat der Ukraine weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesagt. Nach den Worten Bidens enthält dieses neue Paket noch nie dagewesene Hilfen für die Ukraine in Höhe von 800 Millionen Dollar. Biden sprach unter anderem von 20 Millionen Schuss Munition für die Artillerie sowie Panzerabwehrwaffen. Zuvor hatte Biden die Rede des ukrainischen Präsidenten vor beiden Kammern des US-Kongresses als "wirklich bedeutsam" bezeichnet. Er habe großen Respekt vor dem Mut der Ukrainer, so Biden. Selensky hatte in seiner Videoansprache mehr militärische Unterstützung und weitere Sanktionen gegen Russland gefordert. Die russische Armee setzte heute ihren Beschuss ukrainischer Städte fort. In Kiew wurden dabei nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet. Auch aus anderen Regionen wurden Angriffe gemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2022 19:00 Uhr