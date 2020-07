USA leiten offiziell Austritt aus der WHO ein

Nachrichtenarchiv - 08.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat offiziell den Austritt seines Landes aus der Weltgesundheitsorganisation eingeleitet. Die Vereinten Nationen bestätigten, dass ein entsprechendes Dokument eingegangen ist. Jetzt würden alle Bedingungen geprüft, zum Beispiel, ob alle Beiträge beglichen sind - dann würde der Austritt in einem Jahr in Kraft treten. Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden kritisierte den Schritt - und kündigte für den Fall seines Siegs bei der Wahl im November eine sofortige Rückkehr zur WHO an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.07.2020 01:00 Uhr