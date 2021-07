USA lehnen Haitis Anfrage nach militärischer Unterstützung ab

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA haben die Anfrage der haitianischen Regierung auf militärische Unterstützung abgelehnt. Entsprechende Pläne gebe es zu diesem Zeitpunkt nicht, verlautete in Washington. Haitis Interimspräsident Joseph hatte zuvor in einem Gespräch mit US-Außenminister Blinken US-Unterstützung zum Schutz wichtiger Infrastrukturen wie Flughäfen und Häfen angefragt. Seit dem Mordanschlag auf Präsident Moise hat sich die politische Krise in dem Land verschärft. Die haitianische Polizei hat inzwischen 20 Verdächtige festgenommen, die meisten davon sind Kolumbianer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.07.2021 05:00 Uhr