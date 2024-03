USA legen UN-Resolution zu sofortiger Feuerpause in Gaza vor

Dschidda: Die Verhandlungen über eine vorübergehende Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln im Gaza-Krieg kommen offenbar voran. Bei seinem Besuch in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda sagte US-Außenminister Blinken in einem Fernseh-Interview, man komme einem Deal immer näher. Die Differenzen zwischen den Verhandlungspartnern würden kleiner. Im Weltsicherheitsrat haben die USA nach Angaben von Blinken außerdem einen Resolutionsentwurf vorgelegt, in dem eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen gefordert wird. Er hoffe, dass davon ein starkes Signal ausgehe. Der US-Außenminister war gestern mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Salman zusammengetroffen, heute reist Blinken nach Kairo. Dort soll er den ägyptischen Präsidenten Sisi treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 09:00 Uhr