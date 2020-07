USA lassen offenbar wieder Studenten und Au-Pairs einreisen

Nachrichtenarchiv - 17.07.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die US-Regierung will offenbar die Einreiseverbote für manche Europäer lockern. Nach einem Bericht des Wall Street Journal sollen Ausnahmen gemacht werden bei Studenten, Au-Pairs und den Angehörigen von Bürgern mit US-Visum. Die Zeitung beruft sich auf einen Sprecher des Außenministeriums. Dieser habe gesagt, so würden die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie unterstützt und die Kernbereiche der transatlantischen Beziehungen gestärkt. Wann die Einreiseerlaubnis in Kraft tritt, ist nicht bekannt. Mitte März hatte die Trump-Regierung die Grenzen für Bürger aus den Schengen-Staaten geschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2020 09:00 Uhr