USA kündigen neues Waffen- und Munitionspaket für Ukraine an

Brüssel: Bei seinem Besuch der Nato hat der ukrainische Präsident Selenskyj um mehr militärische Unterstützung geworben. Konkret bat er um Luftverteidigungssysteme, Langstreckenraketen und Munition. Wörtlich sagte Selenskyj: "Wie wir den nächsten Winter überstehen, ist sehr wichtig für uns." Inzwischen erhöhten immer mehr Länder ihre Hilfs-Angebote: So will Großbritannien die Ukraine mit einem weiteren militärischen Paket im Wert von mehr als 100 Millionen Pfund unterstützen. Das teilte das Verteidigungsministerium mit. Dänemark erklärte, dass die ersten Kampfjets vom Typ F-16 schon im ersten Quartal des kommenden Jahres in die Ukraine gehen sollen. Auch die USA hatten weitere Militärhilfe versprochen. Das neue Paket in Höhe von 200 Millionen Dollar umfasst ein neues Luftverteidigungssystem sowie Artilleriegeschosse und Panzerabwehrwaffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 18:45 Uhr