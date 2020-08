USA heben weltweite Reisewarnung auf

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA haben ihre weltweite Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie wieder aufgehoben. Das US-Außenministerium will ab jetzt wieder Reisehinweise und Reisewarnungen zu einzelnen Ländern veröffentlichen. Grundsätzlich sollten US-Bürger bei Auslandsreisen wegen des "unvorhersehbaren Charakters der Pandemie" Vorsicht walten lassen. Präsident Trump rechnet noch in diesem Jahr mit einem wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus. In einem Radiointerview sagte Trump, in manchen Fällen könnte ein Impfstoff sogar schon Anfang November verfügbar sein - dann sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Experten zeigten sich allerdings weniger optimistisch. Der führende US-Immunologe Fauci geht davon aus, dass Ende des Jahres eine Zulassung vorliegen könnte - und die Impf-Einheiten erst im Frühjahr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 23:00 Uhr