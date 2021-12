USA heben Einreise-Beschränkungen für südafrikanische Länder auf

Nachrichtenarchiv - 24.12.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die US-Regierung lockert an Silvester die Beschränkungen für Einreisen aus acht südafrikanischen Ländern. Das habe die Gesundheitsbehörde CDC empfohlen, teilte das Weiße Haus mit. Mittlerweile sei klar, dass die derzeit zugelassenen Vakzine, insbesondere bei einer dritten Impfung, gegen Omikron wirken. Seit Ende November durften Menschen, die keine amerikanische Staatsbürgerschaft haben und sich in Südafrika, Botsuana, Simbabwe, Namibia, Lesotho, eSwatini, Mosambik oder Malawi aufgehalten hatten, nicht in die USA einreisen. Im südlichen Afrika war die Omikron-Variante erstmals nachgewiesen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2021 22:00 Uhr