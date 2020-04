USA hat erstmals weltweit die meisten Corona-Toten

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA sind nun das Land mit den meisten Corona-Toten in der Welt. Nach den Zahlen der Johns Hopkins Universität sind bisher mehr als 20.300 Bewohner der USA an den Folgen einer Infektion mit dem Virus gestorben. Am Samstag stieg die Zahl der Toten an einem einzigen Tag um 2.000. Bislang war Italien das Land mit den meisten Corona-Opfern, dort liegt die Zahl momentan bei etwa 19.500. Allerdings sinkt dort sowohl die Zahl der täglichen Todesopfer als auch die der bestätigten Neuinfektionen seit Tagen. In Deutschland hat sich die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen seit mehr als zwei Wochen stabilisiert und schwankt laut Robert-Koch-Institut je nach Wochentag zwischen etwas mehr als 3.000 und 6.000. Insgesamt sind in der Bundesrepublik seit Beginn der Krise 2.500 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 06:00 Uhr