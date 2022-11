USA halten Abschuss der in Polen eingeschlagenen Rakete in Russland für unwahrscheinlich

Donald Trump verkündet Präsidentschaftskandidatur für 2024

Washington: Der frühere US-Präsident Trump will bei der Präsidentschaftswahl 2024 wieder antreten und das Weiße Haus zurückerobern. Das hat er bei einem Auftritt in seinem Anwesen im Bundesstaat Florida angekündigt. Er wolle die USA wieder "großartig und glorreich" machen, so Trump. Amerikas Comeback beginne genau jetzt. Trump reichte gleichzeitig offizielle Unterlagen für eine Präsidentschaftskandidatur ein. Um am Ende tatsächlich als der offizielle Kandidat der Republikaner ins Rennen zu gehen, muss er sich aber noch in parteiinternen Vorwahlen behaupten.

