USA haben Vorsprung bei militärischer Forschung

Europa liegt bei der Entwicklung neuer Militärtechnologien hinter den USA: Aus einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft geht hervor, dass die EU-Staaten weniger als 12.000 Patente zwischen 2015 und 2021 angemeldet haben. In den USA waren es 18.000 Patente. Um diese Lücke zu schließen, müsse Deutschland zusätzlich in die militärische Forschung investieren, so der IW.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 26.03.2025 11:00 Uhr