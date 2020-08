USA haben keinen Hinweis auf Anschlag in Beirut

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Nach den verheerenden Explosionen in der libanesischen Hauptstadt haben die USA keinen Hinweis auf einen Anschlag. Ursache sei vermutlich die fehlerhafte Lagerung von entzündlichem Material gewesen, hieß es im Verteidigungsministerium in Washington. Im Hafen von Beirut waren gestern mehr als 2700 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Die Chemikalie war dort seit 2013 gelagert worden. Sprengstoffexperten sagten nach einer Auswertung von Videoaufnahmen, das Ammoniumnitrat sei hochgegangen, nachdem in einer nahegelegenen Lagerhalle mit Feuerwerkskörpern ein Brand ausgebrochen war. Nach Angaben von Gouverneur Abbud wurde bei den Detonationen etwa die Hälfte der libanesischen Hauptstadt zerstört oder beschädigt. Mindestens 135 Menschen kamen ums Leben. Etwa 5000 Menschen wurden verletzt, unter ihnen acht Deutsche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 23:00 Uhr