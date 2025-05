USA haben keine hohen Erwartungen an Ukraine-Verhandlungen

Die US-Regierung hat offenbar keine hohen Erwartungen an die Ukraine-Friedensgespräche in Istanbul. Außenminister Rubio erklärte, er glaube nicht an einen Durchbruch. Nachdem der russische Präsident Putin abgesagt und eine Delegation geschickt hatte, blieb auch der ukrainische Präsident Selenskyj dem Verhandlungsort fern. Er habe entschieden, sich ebenfalls durch eine Delegation vertreten zu lassen, teilte Selenskyj mit. Diese habe das Mandat über eine 30-tägige Waffenruhe zu verhandeln. Dem russischen Machthaber Putin warf er vor, gar keinen Frieden zu wollen. Deshalb sei dieser auch nicht nach Istanbul gereist.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 15.05.2025 22:00 Uhr