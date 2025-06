USA haben im Iran laut Pistorius große Bedrohung gebannt

Berlin: Bundesverteidigungsminister Pistorius sieht den US-Angriff auf iranische Atomanlagen positiv. In der ARD-Sendung "Caren Miosga" sagte er, die Amerikaner hätten eine große Bedrohung ausgeschaltet. Israels Ministerpräsident Netanjahu sieht sein Land nach dem US-Angriff kurz davor, seine Ziele im Iran zu erreichen. Sobald das der Fall sei, werde Israel seine "Operation" im Iran beenden. Nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde ist noch unklar, wie sehr die wichtige iranische Atomanlage Fordo durch den Angriff der USA beschädigt wurde. Der iranische UN-Botschafter Iravani warf den USA eine Zerstörung der Diplomatie vor und kündigte an, sein Land werde über Zeitpunkt, Art und Umfang einer angemessenen Reaktion entscheiden. UN-Generalsekretär Guterres nannte den Eintritt der USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eine "gefährliche Wende" in der Region.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2025 01:00 Uhr