USA haben im Iran 14 bunkerbrechende Bomben eingesetzt

Washington: Bei dem US-Angriff auf Ziele im Iran ist nach Darstellung von US-Verteidigungsminister Hegseth das iranische Atomprogramm zerstört worden. Vor Journalisten in Washington bezeichnete er den Militärschlag als überwältigenden Erfolg. Nach seinen Angaben haben die USA die iranischen Atomanlagen mit sieben B-2-Kampfjets und 14 bunkerbrechenden Bomben attackiert. Aus dem Iran hieß es offiziell, dass nur Teile der Atomanlagen beschädigt worden seien. Satellitenaufnahmen der unterirdischen Anlage in Fordo zeigen Schäden an der sie umgebenden Flanke eines Bergs. Dort wurde offenbar an mehreren Stellen Fels und Erdreich weggesprengt. Die USA hatten in der Nacht neben Fordo auch die Atomanlagen in Isfahan und Natans bombardiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 15:00 Uhr