USA gründen Allianz zum Schutz von Schiffen im Roten Meer

Washington: Die USA und weitere Nationen stellen eine gemeinsame Truppe auf, die Schiffe auf der Durchfahrt durch das Rote Meer schützen soll. Das teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Hintergrund ist die steigende Zahl von Angriffen auf Handelsschiffe durch Huthi-Rebellen. An der US-Initiative beteiligen sich unter anderem Großbritannien, Kanada, Frankreich, Italien und Spanien. Geplant sind etwa gemeinsame Patrouillen. Mehrere große Reedereien leiten ihre Schiffe inzwischen um. Die Huthi-Rebellen im Jemen unterstützen die palästinensische Terrororganisation Hamas. Sie greifen Israel seit Ausbruch des Gaza-Krieges mit Drohnen und Raketen an und attackieren Schiffe im Roten Meer, um sie an einer Durchfahrt in Richtung Israel zu hindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 13:00 Uhr