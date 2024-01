USA greifen laut Bericht erneut Stellung der Huthis im Jemen an

Sanaa: Das US-Militär hat offenbar einen weiteren Angriff auf eine Stellung der Huthi-Rebellen im Jemen ausgeführt - das berichten Medien übereinstimmend und berufen sich dabei auf US-Regierungsmitglieder. Russland verurteilte die Angriffe der USA und Großbritanniens in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. UN-Generalsekretär Guterres hatte zuvor beide Seiten dazu aufgerufen, die Angriffe einzustellen. - Seit Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas greifen die Huthi immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Deutschland will sich mit einem Kampfschiff an einer neuen EU-Marinemission beteiligen, wie die Welt am Sonntag berichtet. Der durch die Attacken entstehende volkswirtschaftliche Schaden beträgt dem Bericht zufolge laut Euopräischem Auswärtigem Dienst 360 Milliarden Euro pro Stunde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 04:00 Uhr