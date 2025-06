USA greifen in Krieg zwischen Israel und dem Iran ein

Washington: Die USA haben den Iran in der Nacht mit Bomben angegriffen. Präsident Trump sagte in einer Fernsehansprache, die wichtigsten nuklearen Anreicherungsanlagen des Landes seien vollständig und total zerstört worden. Zuvor hatte er bereits im Internet mitgeteilt, die Angriffe auf Fordo, Natans und Isfahan seien abgeschlossen. Wie US-Medien berichten, hat das amerikanische Militär dabei von U-Booten aus Marschflugkörper eingesetzt und mit Tarnkappenflugzeugen bunkerbrechende Bomben auf die unterirdischen Anlagen Fordo und Natans abgeworfen. Trump warnte den Iran vor einem Gegenangriff. Jegliche Vergeltung werde mit noch viel größerer Wucht beantwortet, so der US-Präsident. Irans Außenminister Araghtschi drohte den USA bereits mit Konsequenzen. Die Ereignisse seien ungeheuerlich und würden dauerhafte Folgen haben, schrieb er auf X. Irans Atomenergieorganisation bezeichnete die Angriffe als "barbarisch" und rief die Weltgemeinschaft dazu auf, die Bombardierung zu verurteilen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 07:00 Uhr