USA greifen in Krieg zwischen Israel und dem Iran ein

Washington: Die USA haben in der Nacht drei iranische Atomanlagen bombardiert und damit direkt in den Krieg eingegriffen. Betroffen war offenbar auch die Urananreicherungsanlage Fordo, die unterirdisch liegt. US-Präsident Trump sagte im Weißen Haus, die drei atomaren Ziele seien vollständig zerstört worden. Bei dem Angriff sollen nach Medienberichten Tarnkappenbomber vom Typ B-2 eingesetzt worden sein, die bunkerbrechende Bomben transportieren können. Trump drohte dem Iran mit weiteren Angriffen, sollte das Land nicht zu Verhandlungen bereit sein. In einer Fernsehansprache an die Nation sagte der US-Präsident wörtlich: "Es wird entweder Frieden geben oder eine Tragödie für den Iran, die weitaus größer ist als das, was wir in den vergangenen acht Tagen erlebt haben." Der Iran bestätigte den Angriff auf seine Atomanlagen und nannte ihn "barbarisch". Man werde aber nicht zulassen, dass die Entwicklung des Atomprogramms aufgehalten werde, hieß es in einer Erklärung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 06:00 Uhr