USA greifen erneut Huthi-Ziele im Jemen an

Washington: Die US-Armee hat erneut Ziele der Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Kampfflugzeuge hätten Raketen-Abschussrampen der Miliz zerstört, teilte die US-Regierung in Washington mit. Der Huthi-Nachrichtensender Al-Masirah bestätigte Luftangriffe auf die Hafenstadt Hudaida. Über mögliche Opfer wurde nichts mitgeteilt. Die amerikanischen Streitkräfte hatten bereits in den vergangenen Tagen mehrmals Ziele der Huthi angegriffen, teils mit Unterstützung von Verbündeten. Grund ist der Raketen-Beschuss von Frachtschiffen im Roten Meer, im Golf von Aden, im Arabischen Meer sowie von Zielen in Israel durch die Rebellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 06:45 Uhr