USA greifen den Iran an

Teheran: Das iranische Außenministerium hat die US-Bombenangriffe auf die Atomanlagen in Fordo, Natans und Isfahan als Verbrechen bezeichnet. Die USA säßen zwar selbst im UN-Sicherheitsrat, fühlten sich aber keinerlei Prinzipien oder Moral verpflichtet, hieß es aus dem iranischen Außenministerium. Die USA hatten auf Befehl von Präsident Trump in der Nacht mit Tarnkappenbombern und Marschflugkörpern die iranischen Atomanlagen angegriffen und nach eigenen Angaben vollständig zerstört. Dabei seien insgesamt 14 bunkerbrechende Bomben zum Einsatz gekommen. Trump sprach von einem "großen Erfolg" und drohte dem Iran mit weiteren Angriffen. In der US-Politik gab es unterschiedliche Reaktionen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Johnson, lobte das "entschlossene Handeln" des Präsidenten. Dagegen nannte der republikanische Abgeordnete Massie die Angriffe "nicht verfassungskonform". Die demokratische Abgeordnete Ocasio-Cortez sagte, Trumps Vorgehen rechtfertige ein Amtsenthebungsverfahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 11:00 Uhr