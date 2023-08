USA genehmigen Verkauf von Kampfhubschraubern an Polen

Warschau: Die US-Regierung hat den Verkauf von 96 Kampfhubschraubern an das Nato-Mitglied Polen genehmigt. Das Rüstungsgeschäft habe ein Volumen von umgerechnet rund elf Milliarden Euro und verbessere Polens Fähigkeiten auf aktuelle und künftige Bedrohungen zu reagieren, erklärte das Außenministerium in Washington. Polen hatte den Kauf der Kampfhubschrauber vergangenes Jahr bei den USA beantragt, weil es sich von Russland bedroht fühlt. In diesem Jahr will es vier Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2023 05:00 Uhr