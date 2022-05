USA gehen von zehntausenden nach Russland verschleppten Ukrainern aus

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA gehen davon aus, dass russische Truppen seit Beginn des Krieges zehntausende Menschen aus der Ukraine gewaltsam verschleppt haben. Nach Angaben von OSZE-Botschafter Carpenter wurden allein aus der Hafenstadt Mariupol tausende Menschen nach Russland oder in russisch kontrolliertes Gebiet gebracht. Die ukrainische Regierung schätzt die Zahl verschleppter Menschen sogar auf knapp 1,2 Millionen, unter ihnen mindestens 200.000 Kinder. Unterdessen verhandelt die Regierung in Kiew mit Russland weiter darüber, wie 38 schwer verletzte Soldaten aus dem belagerten Asow-Stahlwerk in Mariupol in Sicherheit gebracht werden können. In dem Industriekomplex haben sich noch immer mehr als tausend Kämpfer verschanzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 08:00 Uhr