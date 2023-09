USA gedenken der Terroranschläge vom 11. September 2001

New York: In den USA haben Menschen bei zahlreichen Veranstaltungen der Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedacht. Bei einer Gedenkfeier in New York lasen Angehörige die Namen der rund 3.000 Getöteten vor. Auch US-Vizepräsidentin Harris und New Yorks Bürgermeister Adams nahmen teil. Vor 22 Jahren hatten islamistische Terroristen vier Flugzeuge gekapert. Zwei steuerten sie in die beiden Türme des World Trade Centers und eines in das Verteidigungsministerium nahe Washington. Eine vierte Maschine stürzte in Pennsylvania ab, nachdem Passagiere den Entführern Widerstand geleistet hatten. Welches Ziel diese Kidnapper hatten, ist bis heute unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 19:00 Uhr