USA gedenken der Opfer vom 11. September 2001

Nachrichtenarchiv - 11.09.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Am 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September soll in den USA heute bei zahlreichen Veranstaltungen an die Opfer erinnert werden. Unter anderem gibt es Gedenkveranstaltungen an den Anschlagsorten am World Trade Center in New York, am Pentagon nahe der Hauptstadt Washington und in Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania. Auch US-Präsident Biden wird an den Feierlichkeiten teilnehmen. Per Videobotschaft sagte er vorab, die nationale Einheit sei die größte Stärke der Vereinigten Staaten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.09.2021 04:00 Uhr