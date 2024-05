USA geben weitere Militärhilfe für Ukraine bekannt

Washington: Die USA stellen der Ukraine weitere Militärhilfe zur Verfügung. Das neue Paket hat einen Umfang von 275 Millionen US-Dollar. Es soll laut US-Außenministerium der Ukraine helfen, den russischen Angriff in der Nähe von Charkiw zurückzuschlagen. Das Material solle so rasch wie möglich auf den Weg gebracht werden. - Deutschland hat der Ukraine derweil ein weiteres Luftabwehrsystem geliefert. Die Feuereinheit vom Typ Iris-T sei am Freitag in der Ukraine angekommen, hieß es in Berlin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.05.2024 04:00 Uhr