USA geben grünes Licht für Rüstungsdeal zwischen Israel und Deutschland

Tel Aviv: Deutschland und Israel stehen vor dem Abschluss eines bedeutenden Rüstungs-Geschäfts. Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministeriums haben die USA zugestimmt, dass Israel das Raketenabwehrsystem "Arrow 3" an Deutschland verkauft. Damit ist der Weg für den Milliardendeal grundsätzlich frei. Die Verhandlungen darüber waren nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine angelaufen. Der Haushalts- und der Verteidigungsausschuss des Bundestags hatten schon im Juni für den Kauf des Raketenabwehrsystems gestimmt. Die Kosten belaufen sich auf knapp vier Milliarden Euro. Das Geld soll aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr kommen. Israels mehrstufige Raketenabwehr kann feindliche Waffensysteme in über 100 Kilometer(n) Höhe zerstören. Entwickelt wurde es von den USA und Israel gemeinsam.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.08.2023 10:45 Uhr