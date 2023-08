USA geben grünes Licht für Rüstungsdeal zwischen Israel und Deutschland

Tel Aviv: Deutschland und Israel stehen vor dem Abschluss eines bedeutenden Rüstungs-Geschäftes. Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministeriums haben die USA zugestimmt, dass Israel das Raketenabwehrsystem Arrow 3 an Deutschland verkauft. Damit ist der Weg für den Milliardendeal grundsätzlich frei. Die Verhandlungen darüber waren nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine angelaufen. Der Haushalts- und der Verteidigungsausschuss des Bundestags hatten schon im Juni für den Kauf des Raketenabwehrsystems gestimmt. Die Kosten belaufen sich auf knapp vier Milliarden Euro. Das Geld soll aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr kommen. Israels mehrstufige Raketenabwehr kann feindliche Waffensysteme in über 100 Kilometer Höhe zerstören. Entwickelt wurde es von den USA und Israel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 09:00 Uhr