USA fliegen Luftangriffe auf Ziele in Ostsyrien

Washington: Das US-Militär hat Luftangriffe auf zwei Orte im Osten Syriens geflogen. Das Pentagon teilte mit, die Angriffe hätten Zielen gegolten, die mit den iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stehen. Damit sollten Drohnen- und Raketenangriffe auf US-Stützpunkte und amerikanische Einsatzkräfte im Irak und in Syrien vergolten werden, hieß es. US-Verteidigungsminister Austin nannte die Luftschläge „Präzisionsschläge zur Selbstverteidigung“. Er warnte den Iran vor erneuten Angriffen. Unterdessen ist am frühen Morgen offenbar in dem ägyptischen Ort Taba nahe der israelischen Grenze einer Rakete eingeschlagen. Sie soll ein Krankenhaus und ein Verwaltungsgebäude beschädigt haben. Einem Medienbericht zufolge sind dabei sechs Menschen verletzt worden. Unklar ist bisher, von wem die Rakete abgefeuert wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 09:00 Uhr